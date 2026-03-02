Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 23:21

Десятки человек погибли при ударах США и Израиля по иранской провинции

Tasnim: в иранской провинции Исфахан при ударах Израиля и США погибли 47 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За последние трое суток жертвами ударов вооруженных сил США и Израиля стали 47 мирных жителей иракской провинции Исфахан, передает Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора по безопасности региона Акбара Селехи. Ситуация остается сложной, однако силы правопорядка и специальные службы держат обстановку под контролем.

Ситуация с безопасностью находится под непрерывным наблюдением. Медицинские учреждения оказывают гражданам все необходимые услуги, — заявил представитель иранских властей.

На данный момент медицинские учреждения Исфахана работают в усиленном режиме, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, поступающей от уполномоченных структур.

Ранее стало известно, что число жертв израильских авиаударов по различным районам Ливана в понедельник достигло 52 человек, еще 154 получили ранения. Удары наносились с ночи 1 марта на понедельник.

До этого сообщалось, что иранская баллистическая ракета попала по жилому району в Бейт-Шемеше, разрушив бомбоубежище. Жертвами удара стали восемь человек, на место прибыли около 30 машин скорой помощи и вертолеты для эвакуации пострадавших.

Иран
США
Израиль
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тяжелая болезнь, возвращение на сцену, бездетность: куда пропал Губин
Возросло число погибших солдат ВС США при операции на Ближнем Востоке
Трампа окрестили рекордсменом по войнам
Украине конец — оружие и деньги ЕС пойдут на Иран: что предпримет Россия
Жесткий, но эффективный: как Мишустин спасает Россию от кризисов
Иран пригрозил жесткими мерами судам в Ормузском проливе
Отдыхающих в Бахрейне сотрудников Пентагона настиг иранский дрон
Средства ПВО сработали в Киеве на фоне воздушной тревоги
На Западе сообщили о росте ракетных атак ВС РФ на украинские объекты
«Удары в спину»: Украина подставила одного из своих союзников
Десятки человек погибли при ударах США и Израиля по иранской провинции
Союзники внезапно попросили США сжалиться над Ближним Востоком
«Мы дома!»: на видео попала реакция вернувшихся из Абу-Даби россиян
Макрон, Мерц и Стармер угрожают Ирану: в какую ловушку они себя загоняют
Украинский беспилотник убил мирного жителя Белгородской области
Никас Сафронов рассказал, с какой просьбой к нему обращался Джабраилов
Украина сбросила беспилотник на городскую больницу в ДНР
Зачем Трамп напал на Иран: кому это выгодно, а кто теряет миллиарды
Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана
В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.