Десятки человек погибли при ударах США и Израиля по иранской провинции Tasnim: в иранской провинции Исфахан при ударах Израиля и США погибли 47 человек

За последние трое суток жертвами ударов вооруженных сил США и Израиля стали 47 мирных жителей иракской провинции Исфахан, передает Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора по безопасности региона Акбара Селехи. Ситуация остается сложной, однако силы правопорядка и специальные службы держат обстановку под контролем.

Ситуация с безопасностью находится под непрерывным наблюдением. Медицинские учреждения оказывают гражданам все необходимые услуги, — заявил представитель иранских властей.

На данный момент медицинские учреждения Исфахана работают в усиленном режиме, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, поступающей от уполномоченных структур.

Ранее стало известно, что число жертв израильских авиаударов по различным районам Ливана в понедельник достигло 52 человек, еще 154 получили ранения. Удары наносились с ночи 1 марта на понедельник.

До этого сообщалось, что иранская баллистическая ракета попала по жилому району в Бейт-Шемеше, разрушив бомбоубежище. Жертвами удара стали восемь человек, на место прибыли около 30 машин скорой помощи и вертолеты для эвакуации пострадавших.