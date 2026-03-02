Отдыхающих в Бахрейне сотрудников Пентагона настиг иранский дрон WP: два сотрудника Пентагона ранены при ударе иранского БПЛА по отелю в Бахрейне

Иранский беспилотный летательный аппарат атаковал отель в Бахрейне, где находились два сотрудника Пентагона, сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатическую переписку. Инцидент произошел 1 марта, однако официального подтверждения от Вашингтона пока не поступало.

В публикации не уточняется, являются ли пострадавшие гражданскими лицами или военнослужащими. Название отеля, по которому пришелся удар, также не раскрывается. Администрация Соединенных Штатов воздерживается от комментариев.

Атака на Бахрейн стала частью масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и семи генералов КСИР в результате ударов США и Израиля 28 февраля. Иранские ракеты и дроны уже поражали цели в Израиле, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Иордании. Бахрейн, где базируется Пятый флот США, давно считается одной из ключевых американских баз в регионе.

Ранее сообщалось, что за последние трое суток жертвами ударов вооруженных сил США и Израиля стали 47 мирных жителей иракской провинции Исфахан. Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора по безопасности региона Акбара Селехи добавляет, что ситуация остается сложной, однако силы правопорядка и специальные службы держат обстановку под контролем.