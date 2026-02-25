Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:50

Раскрыты детали состояния пострадавшего при взрыве в Москве полицейского

Раненый при взрыве в Москве полицейский находится в стабильно тяжелом состоянии

Обстановка на месте взрыва на площади Савеловского вокзала Обстановка на месте взрыва на площади Савеловского вокзала Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Один из полицейских, пострадавших при взрыве на Савеловском вокзале в Москве, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. У мужчины диагностированы осколочные ранения ног и туловища, баротравма легких, перелом ноги от ударной волны и значительная кровопотеря.

Медики уже провели операцию, извлекли крупные осколки, остальные планируют удалить позже, когда состояние пациента стабилизируется. Второй раненый полицейский чувствует себя лучше и идет на поправку.

Ранее представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что установлена личность злоумышленника, подорвавшего устройство у машины ГАИ на Савеловском вокзале в столице. По данным следствия, это 22-летний уроженец Удмуртии, который прибыл в Москву поездом из Санкт-Петербурга 22 февраля. Установлен его маршрут передвижения по региону.

Кроме того, стало известно, что подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала, в результате которого погиб полицейский, с 2022 года регулярно пытался оформить займы в микрофинансовых организациях, что указывает на его финансовые затруднения. Уроженец Можги постоянно обращался за микрокредитами.

