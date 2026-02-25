Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:57

Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии

Экс-нардеп Олейник: украинцы могут устроить диверсии на территории Венгрии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Противостояние Киева и Будапешта может обернуться для стран серьезными последствиями, поделился мнением с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинцы могут устроить диверсии или террористические акты на территории Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел страны Петер Сийярто не раз говорили о том, что спецслужбы Украины очень серьезно работают в Венгрии и оказывают организационную и финансовую поддержку оппозиционной партии. В частности, они организовывали митинги, на которых было очень много украинцев. Эти люди подконтрольны спецслужбам Украины и готовы пойти на многое за вознаграждение. Уже есть первый недружественный акт со стороны Киева — это прекращение подачи нефти. Зная украинцев и президента Владимира Зеленского, вполне допускаю, что в будущем на территории Венгрии могут произойти и террористические акты ради дестабилизации ситуации, — отметил Олейник.

Он считает, что, опасаясь диверсий со стороны Киева, венгерскую армию развернут вблизи ключевых энергообъектов. По его словам, опасения властей Венгрии могут также подкрепляться данными разведки и службы безопасности.

Что будет в конечном итоге, зависит от результатов выборов в Венгрии. Брюссель вместе с украинской нацистской властью настроены решительно устранить Орбана и его политическую партию, потому что Зеленский рассчитывает, что новое правительство поддержит вступление Украины в ЕС, а также решит вопросы финансирования и снимет запрет на оказание помощи ВСУ. Понятно, что европейцы недовольны Венгрией и Орбаном, ведь, по сути, небольшая страна проявляет суверенитет и показывает пример другим, как нужно отстаивать свои интересы, — заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что европейские политики впали в уныние из-за решения Венгрии заблокировать выделение Украине кредита на €90 млрд. По данным зарубежных изданий, они также недовольны тем, что не удалось согласовать 20-й пакет антироссийских санкций.

