24 февраля 2026 в 11:40

«Мы ее разрушим»: Орбан ответил на «нефтяную блокаду» со стороны Украины

Орбан заявил, что Венгрия разрушит нефтяную блокаду со стороны Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Украина устроила «нефтяную блокаду», пытаясь лишить Венгрию доступа к российским ресурсам, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр европейской страны Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт этого не допустит. Кроме того, Венгрия не позволит Европейскому союзу оказывать помощь Украине, пока власти республики не восстановят транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Мы не будем помогать Украине в нефтяной блокаде, мы ее разрушим. Брюссель и Киев могут быть в этом уверены, — сказал Орбан.

При этом сами украинцы «прекрасно понимают, что делают», продолжил глава венгерского правительства. По его словам, в Киеве хотят создать дефицит топлива. На Украине добиваются того, чтобы цена на бензин в Венгрии подскочила до €2,5 (около 225 рублей), отметил Орбан.

Они делают это, чтобы свергнуть наше правительство и заменить его своим ставленником, лояльным Киеву, — убежден политик.

Ранее Орбан заявил, что Украина нарушает соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его словам, Киев использует нефть как политическое оружие, отказываясь возобновлять транзит по трубопроводу «Дружба».

