«Открытое нарушение»: Киев уличили в использовании нефти в качестве оружия Орбан: Киев нарушает соглашение с ЕС при использовании нефти в качестве оружия

Украина нарушает соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед парламентом страны. По его словам, Киев использует нефть как политическое оружие, отказываясь возобновлять транзит по трубопроводу «Дружба».

Политик напомнил, что в 2014 году Украина заключила соглашение с Евросоюзом. Согласно статье 275, Киев должен обеспечивать бесперебойный транзит энергоносителей в страны ЕС.

Следовательно, она обязана обеспечить поставки нефти в Венгрию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и она не может использовать это как политическое оружие. То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения, — уточнил Орбан.

Венгерские власти расценивают действия Киева как попытку шантажа и давления накануне апрельских выборов в стране. Транзит российской нефти по «Дружбе» был остановлен 27 января, и, несмотря на заявления о якобы повреждении инфраструктуры, Венгрия и Словакия настаивают на политической подоплеке решения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения критической ситуации с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба». Однако украинский политик согласен на разговор только после 25 февраля.