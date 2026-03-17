Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии

Сотрудника могут лишить премии вследствие дисциплинарного взыскания, рассказал RT юрист Илья Русяев. Он отметил, что в некоторых случаях работодатель не вправе лишать всей премиальной части.

Но здесь появилось жесткое ограничение по статье 135 ТК России. Снизить премию можно только за тот период, в котором взыскание применено, и только в пределах 20% месячной зарплаты. Растягивать депремирование на весь срок действия выговора, как это практиковалось раньше, теперь прямо противоречит закону, — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что дисциплинарное взыскание должно быть оформлено по правилам статьи 193 ТК России — у работника обязаны запросить письменное объяснение. По его словам, нарушение процедуры ведет к отмене взыскания и основания для депремирования.

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что уволить сотрудника через мессенджер невозможно, поскольку это нарушает нормы Трудового кодекса РФ. Он пояснил, что такой способ не обеспечивает законного документального оформления и не гарантирует, что работник получил и осознал приказ, если иное прямо не указано в трудовом договоре.