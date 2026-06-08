ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками Собянин: три беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Три беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на месте падения обломков работают оперативные службы.

Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что украинский беспилотник упал на крышу жилого многоквартирного дома. По его словам, боевая часть дрона не сдетонировала, никто не пострадал. Он отметил, что специалисты прибыли на место падения БПЛА и обследовали территорию.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в поселке Коренево 64-летний мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом. Он рассказал, что у жителя населенного пункта осколочные ранения лица, грудной клетки и левой руки, а также переломы.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили 310 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены в ночь на 8 июня.