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08 июня 2026 в 10:58

Украинский дрон упал на крышу жилого дома в Белгороде

Мэр Белгорода: никто не пострадал при падении дрона ВСУ на крышу дома

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский беспилотник упал на крышу жилого многоквартирного дома в Белгороде, заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, боевая часть дрона не сдетонировала, никто не пострадал. Он отметил, что специалисты прибыли на место падения БПЛА и обследовали территорию.

Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала, — написал Демидов.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали два человека, включая ребенка. В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего был ранен 14-летний мальчик.

7 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев заявил, что Вооруженные силы Украины 91 раз обстреляли и атаковали территорию Белгородской области за сутки. По его словам, от ударов пострадали девять человек, включая одного ребенка. Кроме того, за сутки ВСУ 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня по территории области.

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