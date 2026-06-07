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07 июня 2026 в 12:27

Раскрыто число пострадавших от ВСУ в Белгородской области за сутки

В Белгородской области за сутки от ударов ВСУ пострадали девять человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 91 раз обстреляли и атаковали территорию Белгородской области, написал в МАКСе временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Жертвами этих ударов стали девять человек, включая одного ребенка.

К сожалению, в Белгородском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены девять человек, в том числе ребенок, — написал Шуваев.

Как уточнил врио главы региона, пострадавшая 12-летняя девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, необходимости в переводе в Москву нет.

Кроме того, за сутки ВСУ 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня по территории области, а также пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны сбили и подавили 91 вражеский дрон.

Ранее полковник Валерий Дрогайцев, приказавший обстрелять Белгород ракетами «Точка-У» в 2022 году, умер в Хмельницкой области. По информации источников, после встречи с бывшими сослуживцами у него остановилось сердце.

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