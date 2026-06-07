Умер полковник ВСУ, приказавший обстрелять Белгород в 2022 году В Хмельницкой области умер приказавший обстрелять Белгород полковник Дрогайцев

Полковник Валерий Дрогайцев, приказавший обстрелять Белгород ракетами «Точка-У» в 2022 году, умер в Хмельницкой области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источников, после встречи с бывшими сослуживцами у него остановилось сердце.

В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ Виктор Дрогайцев, <...> отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дрогайцев сначала возглавлял Хмельницкий ТЦК. Затем он пошел служить в ВСУ и стал командиром 19-й ракетной бригады.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан России заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин позднее добавил, что они объявлены в розыск.

До этого Следственный комитет России сообщил, что установил причастность полковника ВСУ Александра Лавриненко к обстрелам энергетической инфраструктуры Белгородской области в 2022 году. Удары наносились с применением высокоточных снарядов, уточнили в СК РФ.