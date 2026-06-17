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17 июня 2026 в 15:18

Раскрыты личности пилотов, погибших при крушении Су-24М на Украине

Пилоты Бабенко и Загорулько погибли при крушении Су-24М в Хмельницкой области

Обломки на месте крушения российского бомбардировщика Су-24М Обломки на месте крушения российского бомбардировщика Су-24М Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
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Украинский пилот Богдан Бабенко из Богодухова погиб в авиакатастрофе с бомбардировщиком Су-24М в Хмельницкой области, сообщает издание «Страна.ua». Ему было 23 года. Жертвой крушения также стал летчик-испытатель Богдан Загорулько.

По данным издания, Бабенко был штурманом 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ и имел звание старшего лейтенанта. В свою очередь Загорулько авторы называют одним из ведущих летчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов». Его имя стало широко известно после успешного выполнения фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области произошла 16 июня около 19:00 мск. Согласно данным ВСУ, экипаж 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко выполнял задание. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев рассказал, что украинским военным юридически не запрещено сбивать беспилотники над жилыми домами. По его словам, за возможное падение обломков на гражданские объекты бойцы не несут ответственности.

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