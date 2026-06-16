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16 июня 2026 в 12:12

Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами

Командир ВСУ Мустафаев: запрета сбивать дроны над жилыми домами нет

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Украинским военным юридически не запрещено сбивать беспилотники над жилыми домами, за возможное падение обломков на гражданские объекты они не несут ответственности, рассказал изданию Pro.ua командир батальона перехватчиков 9-й бригады Сил беспилотных систем Рустам Мустафаев. В его подразделении действует внутреннее правило не поражать цели в зоне жилой застройки до их выхода из этой зоны.

Однако подобный алгоритм действий технически реализуем лишь для операторов беспилотников, оснащенных необходимыми сенсорами. В то же время основная масса мобильных огневых групп лишена эффективных тепловизионных и ночных прицельных систем, что вынуждает их вести огонь вслепую, в результате чего большинство выпущенных пуль не достигают цели и создают дополнительные угрозы для мирных объектов.

Командир подразделения перехватчиков пояснил, что действующее в стране военное положение снимает любые правовые ограничения на поражение воздушных целей независимо от их локации, включая зоны плотной жилой застройки. Соответственно, любые инциденты с падением обломков на гражданские объекты при таком сценарии не влекут за собой привлечения военнослужащих к юридической ответственности.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что мобилизованные в ряды ВСУ устроили вооруженный мятеж на полигонах учебного центра «Десна», расположенного в Черниговской области. В результате вспыхнувшего бунта были убиты несколько военных инструкторов. После завершения столкновений и подавления беспокойств командование приняло решение экстренно расформировать учебный лагерь.

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