Мобилизованные украинцы устроили мятеж в учебном центре ВСУ Нескольких инструкторов ВСУ убили во время мятежа призывников в Чернигове

Мобилизованные в ряды ВСУ устроили вооруженный мятеж на полигонах учебного центра «Десна», расположенного в Черниговской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В результате вспыхнувшего бунта были убиты несколько военных инструкторов.

После завершения столкновений и подавления беспокойств командование приняло решение экстренно расформировать учебный лагерь. Все участники инцидента из числа призывников были оперативно распределены по различным действующим подразделениям украинской армии.

После мятежа на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на Волчанском направлении, — сказал собеседник агентства.

Ранее мобилизованные жители Одессы с инвалидностью и психическими расстройствами, принудительно отправленные на фронт, начали массово жаловаться украинскому омбудсмену и в генпрокуратуру. В своих обращениях военнослужащие заявили об издевательствах на полигонах, угрозах со стороны медиков, а также о том, что во время официальных проверок командование прячет их в грузовиках.