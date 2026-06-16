Два пилота погибли при крушении украинского военного самолета Су-24М ВСУ сообщили о гибели двух пилотов при крушении Су-24М в Хмельницкой области

Летчик и штурман погибли при крушении фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области Украины, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Авиакатастрофа произошла около 19:00 16 июня, когда экипаж 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко выполнял задание.

Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задание на Хмельнитчине. К сожалению, оба летчика погибли, — заявили в ВСУ.

Ранее командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев рассказал, что украинским военным юридически не запрещено сбивать беспилотники над жилыми домами. По его словам, за возможное падение обломков на гражданские объекты бойцы не несут ответственности.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что мобилизованные в ряды ВСУ устроили вооруженный мятеж на полигонах учебного центра «Десна», расположенного в Черниговской области. В результате вспыхнувшего бунта были убиты несколько военных инструкторов.