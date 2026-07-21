Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 16:28

ВКС России провели полет бомбардировщиков над Балтийским морем

Минобороны РФ сообщило о плановом полете бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Подписывайтесь на нас в MAX

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Продолжительность нахождения стратегических носителей в воздухе превысила четыре часа.

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, — отметили в ведомстве.

На протяжении всего маршрута безопасность полета обеспечивали истребители Су-35С. При этом на отдельных участках траектории российские экипажи сопровождали боевые самолеты иностранных государств.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные миссии дальняя авиация выполняет на регулярной основе над нейтральными акваториями Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики и Балтики. Все действия летчиков строго регламентированы международными нормами использования мирового воздушного пространства.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о поражении российскими ВКС и беспилотниками нескольких украинских судов в порту Одессы и в районе острова Змеиный. По данным ведомства, эти плавсредства использовались противником для запуска ударных дронов и морских дронов-камикадзе в сторону российских границ.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России

Россия
Власть
ВКС
бомбардировщики
Балтийское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские стратегические ракетоносцы заметили над Японским морем
Юрист ответила, могут ли самозанятые получать декретные выплаты
ВСУ сдали Белый Колодезь? Что это значит для СВО, наступление на Харьков
Володин заявил о радикальном изменении ситуации на топливном рынке
Названа причина массовой гибели пчел в России
Финансист назвал минимальный размер страховой пенсии
Одесса снова в огне и самосуд ВСУ в окопах: новости СВО к вечеру 21 июля
В Совфеде предложили брать в армию «раненых, больных и хромых»
Актер Дмитрий Поднозов умер после продолжительной болезни
Военкор рассказал о взломе российским оператором украинского дрона
Москвичку оштрафовали за видео, на котором к ней домогался фетишист
Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета
Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент
Рязанская полиция задержала оператора сбития дрона ВСУ
Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна
Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии
Названа причина смерти фитнес-блогера Иванова в 37 лет
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков
Инфекционист ответила, где можно заразиться стафилококком
Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.