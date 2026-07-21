ВКС России провели полет бомбардировщиков над Балтийским морем Минобороны РФ сообщило о плановом полете бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Продолжительность нахождения стратегических носителей в воздухе превысила четыре часа.

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, — отметили в ведомстве.

На протяжении всего маршрута безопасность полета обеспечивали истребители Су-35С. При этом на отдельных участках траектории российские экипажи сопровождали боевые самолеты иностранных государств.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные миссии дальняя авиация выполняет на регулярной основе над нейтральными акваториями Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики и Балтики. Все действия летчиков строго регламентированы международными нормами использования мирового воздушного пространства.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о поражении российскими ВКС и беспилотниками нескольких украинских судов в порту Одессы и в районе острова Змеиный. По данным ведомства, эти плавсредства использовались противником для запуска ударных дронов и морских дронов-камикадзе в сторону российских границ.

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