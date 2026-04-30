СК установил личность человека, причастного к обстрелам под Белгородом СК РФ установил причастность офицера ВСУ к обстрелам Белгородской области

Следственный комитет России сообщил, что установил причастность полковника ВСУ Александра Лавриненко к обстрелам энергетической инфраструктуры Белгородской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе ведомства. Удары наносились с применением высокоточных снарядов, уточнили в СК РФ.

Установлена причастность командира 40-й отдельной артиллерийской бригады имени великого князя Витовта Сухопутных войск ВСУ полковника Александра Лавриненко к обстрелам в 2022 году энергетической инфраструктуры Белгородской области высокоточными снарядами «Экскалибур» из гаубицы М777, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины вынуждены подрабатывать таксистами в вечернее время, заявил аналитик Антон Муравейник. Причиной этого стали крайне низкие зарплаты, которые получают военные.

Кроме того, украинское командование срочно пополняет личным составом свои части в Волчанском районе Харьковской области. В пехотные боевые группы переводят военнослужащих 164-й радиотехнической бригады, а также бойцов 72-й отдельной механизированной бригады.