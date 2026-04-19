Командование ВСУ экстренно латает дыры в частях под Волчанском Командование ВСУ экстренно доукомплектовывает подразделения под Волчанском

Украинское командование срочно пополняет личным составом свои части в Волчанском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его данным, в пехотные боевые группы переводят военнослужащих 164-й радиотехнической бригады, а также бойцов 72-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что на тренировочных базах штурмовых частей Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области зафиксирован рост потерь, не связанных с боевыми действиями. В соцсетях вдова одного из погибших солдат рассказала, что ее муж избегал визитов к врачам, так как опасался, что его отправят в штурмовое подразделение.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения группировки «Южная» ликвидировали оборудованные укрытия с украинскими военнослужащими на Константиновском направлении. Расчеты беспилотников выявили замаскированное укрепление внутри одного из домов в частной застройке.