Солдаты ВСУ начали погибать под Харьковом, не доезжая до фронта Число небоевых потерь ВСУ выросло на учебных полигонах под Харьковом

Рост небоевых потерь зафиксирован на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области, об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. В социальных сетях вдова одного из погибших рассказала, что ее супруг отказывался обращаться за медицинской помощью из-за боязни перевода в состав штурмовой группы.

На Харьковском направлении на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе продолжаются небоевые потери ВСУ, их число растет. Накануне стало известно, что <...> А. Коваленко из Ровно, служивший инструктором в 425-м отдельном штурмовом полку, скончался от менингоэнцефалита, — сказал источник.

Ранее боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями атак стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

До этого операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» выявили и уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении. Командир роты уточнил, что бойцы сорвали попытку противника заминировать участок местности. В МО РФ не комментировали данную информацию.