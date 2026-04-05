Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:21

Российские дроны не дали саперам ВСУ заминировать землю под Харьковом

МО РФ: дроны ВС РФ ликвидировали саперов ВСУ на Харьковском направлении

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» выявили и уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Коготь. Он уточнил, что военные сорвали попытку противника заминировать участок местности.

Расчеты FPV-дронов уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении, в результате чего были сорваны попытки противника по заминированию участка местности, — заявил собеседник агентства.

Командир роты добавил, что данные о цели передавались с помощью штатных средств связи, а качественное интернет-соединение позволяло транслировать ситуацию в прямом эфире на командные пункты. Это также позволило вести объективный контроль происходящего.

Ранее российский боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Регионы
ВС РФ
ВСУ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.