Российские дроны не дали саперам ВСУ заминировать землю под Харьковом

Операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» выявили и уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Коготь. Он уточнил, что военные сорвали попытку противника заминировать участок местности.

Расчеты FPV-дронов уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении, в результате чего были сорваны попытки противника по заминированию участка местности, — заявил собеседник агентства.

Командир роты добавил, что данные о цели передавались с помощью штатных средств связи, а качественное интернет-соединение позволяло транслировать ситуацию в прямом эфире на командные пункты. Это также позволило вести объективный контроль происходящего.

Ранее российский боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.