Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 08:17

ВСУ лишились сотни складов

Группировка «Север» уничтожила более 100 полевых складов ВСУ под Харьковом

Работа военнослужащих расчета БПЛА «Суперкам» 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Север» Работа военнослужащих расчета БПЛА «Суперкам» 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Север» Фото: Станислав Красильников /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчеты БПЛА 11-го армейского корпуса из состава группировки войск «Север» в течение марта успешно ликвидировали более сотни полевых складов противника в Харьковской области, сообщил агентству РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

В марте расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили 105 полевых пунктов хранения горюче-смазочных материалов, пропитания и боекомплекта ВСУ в Харьковской области, — подтвердил офицер.

Большинство объектов удалось выявить благодаря воздушной разведке непосредственно в моменты разгрузки автотранспорта на линии соприкосновения. Карта отметил высокую эффективность применения зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов по тыловой инфраструктуре ВСУ. По словам офицера, после атак противник столкнулся с острым дефицитом снабжения, что существенно подорвало боеготовность украинских войск на этом направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ВСУ
потери ВСУ
Украина
СВО
спецоперация
ВС РФ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.