Расчеты БПЛА 11-го армейского корпуса из состава группировки войск «Север» в течение марта успешно ликвидировали более сотни полевых складов противника в Харьковской области, сообщил агентству РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

Большинство объектов удалось выявить благодаря воздушной разведке непосредственно в моменты разгрузки автотранспорта на линии соприкосновения. Карта отметил высокую эффективность применения зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов по тыловой инфраструктуре ВСУ. По словам офицера, после атак противник столкнулся с острым дефицитом снабжения, что существенно подорвало боеготовность украинских войск на этом направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.