Российские бойцы за неделю закрепились на новых рубежах в зоне СВО

Марочоко: ВС РФ заняли новые рубежи на четырех участках у Красного Лимана

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Новак/NEWS.ru
Российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также идет планомерное поддавливание с востока. Здесь наши военнослужащие сосредоточены, в основном, на закреплении на новых рубежах и позициях и выравнивании линии боевого соприкосновения, — сказал военный эксперт.

Российские бойцы, по словам Марочко, планомерно выдавливают подразделения ВСУ из Дибровы. По его данным, украинские солдаты оказывают ожесточенное сопротивление в самом Красном Лимане. Командование ВСУ регулярно бросает к городу свежие резервы, однако существенных результатов это не приносит.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли около 8840 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе Минобороны России добавили, что наибольший урон противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — свыше 2545 человек. Группировки «Восток» и «Север» ликвидировали 1960 и 1535 бойцов ВСУ соответственно.

