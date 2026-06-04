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04 июня 2026 в 17:12

Юрист ответила, можно ли занять соседний бесхозный участок

Юрист Дзарасова: бесхозный участок нельзя занять просто так

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Просто так занять бесхозный дачный участок, расположенный по соседству, нельзя, предупредила юрист Яна Дзарасова. В разговоре с MIR24.TV эксперт подчеркнула, что такого юридического термина в законодательстве не существует. Любая земля имеет принадлежность.

Поэтому, если за вашим забором находится заросший травой пустырь, у него почти наверняка есть хозяин — «ничья» земля встречается крайне редко. Просто занять участок и поставить ограждение — это самозахват, за который предусмотрена административная ответственность по статье 7.1 КоАП РФ, — пояснила юрист.

По ее словам, за самовольное занятие чужого участка грозит штраф. Он составляет от 5 тыс. рублей для физических лиц до 200 тыс. рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сотрудники метрополитена могут отказать пассажиру в поездке, если тот откажется показать телефон. По его словам, проводить досмотр имеют право служба безопасности метро или полиция.

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