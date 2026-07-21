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21 июля 2026 в 18:10

Стали известны дата и место похорон журналиста Бурлаки

Прощание с журналистом Бурлакой пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой состоится в четверг, 23 июля, в Санкт-Петербурге, сообщила его семья на его странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония пройдет в Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Похороны состоятся на кладбище «Красная горка» за поселком Колтуши.

Прощание с Андреем Петровичем пройдет в Церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость <…> 23 июля <…> в 11.00, — сообщили родные Бурлаки.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурлака ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он был продюсером, создателем и главным редактором сайта Rock-n-roll.ru, а также официального портала Ленинградского рок-клуба. Его главным трудом считается трехтомная книга «Рок-энциклопедия».

Позже стало известно, что причиной смерти музыкального журналиста стали последствия инсульта. По словам его родных, писатель перенес острое состояние два месяца назад — в мае 2026 года. О дате и месте похорон родственники пообещали сообщить позже.

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