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21 июля 2026 в 17:56

Врач перечислила последствия ожирения

Врач Димиева: ожирение приводит к болям в суставах и одышке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Одышка при физической активности, боли в суставах, повышение давления, нарушения менструального цикла у женщин часто сопутствуют ожирению, предупредила врач-эндокринолог Городской поликлиники № 21 Казани Аделя Димиева. В разговоре с «Татар-информ» специалист подчеркнула, что пациенты также часто жалуются на нарушения сна.

Чаще всего пациенты обращаются не с жалобой на ожирение как таковое, а на его последствия. Людей беспокоят повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, боли в суставах, нарушения сна, снижение работоспособности. Сегодня многих пациентов тревожит то, что вес продолжает увеличиваться несмотря на попытки соблюдать диеты. Люди часто жалуются на постоянное чувство голода, сложности с контролем аппетита и отсутствие устойчивого результата после многочисленных ограничительных диет, — пояснила Димиева.

Кроме того, ожирение становится причиной возникновения других заболеваний, предупредила врач. Среди них она выделила сахарный диабет, гипертонию, жировую болезнь печени, бесплодие, нарушения липидного обмена, остеоартроз. Димиева предупредила, что также ожирение чревато инфарктом миокарда, инсультом и инвалидизацией.

Ранее психотерапевт Татьяна Потапова рассказала, что тревожные и постстрессовые расстройства, а также депрессия нередко приводят к перееданию и ожирению. По ее словам, нервная булимия тоже способствует набору веса.

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