В порту Николаева поразили судно с ценным грузом для ВСУ Минобороны заявило об ударе по судну с грузами для ВСУ в Николаеве

Вооруженные силы России поразили сухогруз, снабжающий украинскую армию, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, атака произошла в момент разгрузки судна.

[Поражен] в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт) сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, — сказали в ведомстве.

Ранее ВС России поразили четыре сухогруза в момент их выгрузки в порту Николаев. По данным Минобороны РФ, они осуществляли доставку грузов для ВСУ. По информации оборонного ведомства, во время операции использовались ударные беспилотники. Кроме того, в течение 17 июля ВС России наносили множественные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах противника. Так, например, в порту Одессы были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ВС России продолжают наносить удары по судам, которые участвуют в перевозке вооружений для Киева. По его словам, их также нагружают амуницией, предназначенной для ВСУ.