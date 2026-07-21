Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 17:37

ВМФ России дал предупреждение Лондону учебными стрельбами

Военный эксперт Евсеев назвал стрельбы корабля ВМФ РФ у Плимута предупреждением

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Сторожевой корабль «Неустрашимый» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Учебные стрельбы российского корабля «Неустрашимый» вблизи Великобритании являются предупреждением Лондону, поделился мнением военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с изданием «Газета.Ru». Маневры прошли в международных водах на расстоянии 74 километров от города Плимут.

Вы знаете, я думаю, что это именно предупреждение... В данной ситуации, я думаю, что то, что делается, это показ решимости российской стороны обеспечить защиту судоходства для российского флота, — отметил Евсеев.

Отмечается, что перед запуском маневров российский экипаж официально предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о предстоящих действиях и потребовал отойти на безопасную дистанцию. Аналитик добавил, что британским властям следует осознать изменение подхода Москвы, поскольку Россия больше не намерена проявлять излишнюю сдержанность в вопросах защиты своих морских интересов.

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Королевские ВМС вели наблюдение за российским военным кораблем, который провел учебные стрельбы в международных водах в 40 морских милях от Плимута. Перед началом 30-минутных маневров российский экипаж предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne об опасности, после чего лондонские военные продолжили мониторинг судна для обеспечения национальной безопасности.

Россия
Власть
Великобритания
ВС РФ
ВМФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В американской разведке забили тревогу из-за войны с Ираном
Трамп сделал громкое заявление о возможной блокаде Саудовской Аравии
Суд отложил рассмотрение иска к Euroclear на 175,7 млрд рублей
Самолет НАТО засекли в воздушном пространстве Латвии
Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА
Правящая партия Германии выберет нового лидера фракции после скандала
Врачи спасли россиянку с беременностью в рудиментарном роге матки
Российская армия ударила по цеху судоремонтного завода в порту Черноморска
Хакеры прорекламировали криптовалюту на взломанном аккаунте Ле Пен
Инфантино призвали уйти из ФИФА после скандальных решений на ЧМ-2026
«Отрыжка девяностых»: Милонов высказался о черных риелторах
ВС России нанесли сокрушительный удар по трем судам с грузами ВСУ
Стали известны дата и место похорон журналиста Бурлаки
В порту Николаева поразили судно с ценным грузом для ВСУ
«Я был очень расстроен»: бодибилдер о смерти Вадима Do4a Иванова
Газманов рассказал, как хочет встретить свой юбилей
Армия России атаковала объекты ВСУ в порту Одесса
ВСУ стерли критику экс-министра обороны после его отставки
Турэксперт ответила, чего стоит избегать во время отдыха в Китае
Украинскую учительницу наказали за показ мультфильма на русском языке
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.