ВМФ России дал предупреждение Лондону учебными стрельбами

Учебные стрельбы российского корабля «Неустрашимый» вблизи Великобритании являются предупреждением Лондону, поделился мнением военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с изданием «Газета.Ru». Маневры прошли в международных водах на расстоянии 74 километров от города Плимут.

Вы знаете, я думаю, что это именно предупреждение... В данной ситуации, я думаю, что то, что делается, это показ решимости российской стороны обеспечить защиту судоходства для российского флота, — отметил Евсеев.

Отмечается, что перед запуском маневров российский экипаж официально предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о предстоящих действиях и потребовал отойти на безопасную дистанцию. Аналитик добавил, что британским властям следует осознать изменение подхода Москвы, поскольку Россия больше не намерена проявлять излишнюю сдержанность в вопросах защиты своих морских интересов.

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Королевские ВМС вели наблюдение за российским военным кораблем, который провел учебные стрельбы в международных водах в 40 морских милях от Плимута. Перед началом 30-минутных маневров российский экипаж предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne об опасности, после чего лондонские военные продолжили мониторинг судна для обеспечения национальной безопасности.