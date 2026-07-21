Британия полностью перешла на электронные визы

Великобритания с июля полностью перешла на электронные визы (eVisas), говорится в ноте британского посольства в Москве в адрес МИД России. В дипмиссии сообщили, что с июля 2026 года выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям прекращается, а ранее выданные будут приниматься до окончания срока действия.

Посольство сообщает, что Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз. <…> С июля 2026 года прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца декабря 2027 года. Граждане РФ с обычными заграничными паспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

До этого стало известно, что власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Решение связано с планами страны вступить в Европейский союз в 2028 году.