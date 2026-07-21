Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 16:30

У Зеленского появился конкурент на место президента

Times: экс-глава Минобороны Украины Федотов метит на пост президента

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший министр обороны Украины Михаил Федотов претендует на должность президента, сообщило британское издание Times со ссылкой на источники в высокопоставленных военных кругах. Журналисты отметили, что поведение экс-главы Минобороны похоже на предвыборную компанию, а сам политик может потеснить на посту президента Владимира Зеленского.

Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует, — отметили в издании.

Ранее Зеленский принял решение о смене состава правительства, в рамках которого был отправлен в отставку министр обороны. Уход Федорова спровоцировал протестные акции по всей стране. Сам экс-министр объяснил свой уход длительным конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

До этого западные журналисты заявили, что президент Украины просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По их данным, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер Дмитрий Поднозов
Военкор рассказал о взломе российским оператором украинского дрона
Москвичку оштрафовали за видео, на котором к ней домогался фетишист
Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета
Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент
Рязанская полиция задержала оператора сбития дрона ВСУ
Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна
Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии
Названа причина смерти фитнес-блогера Иванова в 37 лет
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков
Инфекционист ответила, где можно заразиться стафилококком
Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки
Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины
Элиту нацгвардии Украины поймали на закупке элитной недвижимости
Белгородские бизнесмены получили срок за контрабанду военной техники
«Не верю»: депутат о реакции ООН на удары ВСУ по складам Wildberries
Минтранс запретил стоянку в незащищенных ПВО местах у двух портов
У Зеленского появился конкурент на место президента
Володин сообщил об искоренении браков мигрантов с 80-летними женщинами
Новак рассказал, как меняется ситуация с топливом в России
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.