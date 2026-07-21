У Зеленского появился конкурент на место президента Times: экс-глава Минобороны Украины Федотов метит на пост президента

Бывший министр обороны Украины Михаил Федотов претендует на должность президента, сообщило британское издание Times со ссылкой на источники в высокопоставленных военных кругах. Журналисты отметили, что поведение экс-главы Минобороны похоже на предвыборную компанию, а сам политик может потеснить на посту президента Владимира Зеленского.

Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует, — отметили в издании.

Ранее Зеленский принял решение о смене состава правительства, в рамках которого был отправлен в отставку министр обороны. Уход Федорова спровоцировал протестные акции по всей стране. Сам экс-министр объяснил свой уход длительным конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

До этого западные журналисты заявили, что президент Украины просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По их данным, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.