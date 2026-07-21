Политолог оценил шансы Федорова стать президентом Украины

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не сможет стать президентом страны как минимум до завершения конфликта с Россией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров. При этом, по его словам, политик может остаться в команде главы государства Владимира Зеленского.

У Федорова есть два варианта: либо согласиться на те должности, которые предлагает Зеленский, и остаться в его команде, либо реализовать свой самостоятельный политический проект, но с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Я не стал бы сейчас делать прогнозы, кто имеет большие шансы стать президентом. Потому что выборы могут быть только по завершении украинского конфликта, — пояснил Килинкаров.

Он подчеркнул, что предвыборный проект имеет смысл, если в ближайшее время на Украине начнутся политические процессы. Однако, по словам экс-депутата Рады, если никаких изменений в стране не будет, такой шаг может стать неудачным стартом, который со временем сделает кампанию неинтересной.

Вообще непонятно, на какие личности будет запрос на Украине: будут ли это военные или те, кто имел отношение к оборонке. Возможно, речь зайдет о совершенно ином качестве украинской политики, я не исключаю и таких вариантов. С точки зрения текущего момента, конечно, можно проводить социологию. Наверное, она будет выдавать какие-то результаты, которые будут ласкать ухо кандидатов, но это все не имеет значения, пока длится конфликт. В этот период ни о каких выборах никто говорить не будет, — заключил Килинкаров.

Ранее появилась информация, что Федоров намерен баллотироваться на пост президента. По мнению британской прессы, его действия напоминают предвыборную стратегию, которая позволит экс-главе Минобороны Украины навязать конкуренцию Зеленскому.