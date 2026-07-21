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21 июля 2026 в 18:03

Армия России атаковала объекты ВСУ в порту Одесса

Минобороны РФ: ВС поразили объекты хранения военных грузов в порту Одесса

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В военном ведомстве отметили, что атака осуществлялась с применением ударных дронов.

Ударными БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования поражены <…> в порту Одесса объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее российские беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Атака была совершена с применением FPV-дронов КВН («Князь Вандал Новгородский») на оптоволокне.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

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