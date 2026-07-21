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21 июля 2026 в 16:30

Минтранс запретил стоянку в незащищенных ПВО местах у двух портов

Минтранс: в морских портах Азов и Кавказ запрещена стоянка в местах без ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минтранс запретил стоянку судов на якорных стоянках в местах, не защищенных противовоздушной обороной (ПВО), у морских портов Азов и Кавказ, сообщается в приказах Министерства транспорта России, опубликованных на официальном портале правовой информации. Ограничения также действуют для судов с неисправными средствами связи.

В приказе по Азову уточняется, что к его подходам не относятся акватории к портам Ейск и Таганрог. В документе по Кавказу указано, что к его подходам не относится акватория Темрюка.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на вторник, 21 июля, продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

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