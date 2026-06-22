Как пройти МРТ без направления врача бесплатно по ОМС: приказ Минздрава

Минздрав опубликовал новый приказ касательно магнитно-резонансной томографии и других исследований. Какие изменения ожидаются, как и возможно ли в принципе теперь пройти МРТ без направления врача бесплатно по ОМС?

Как меняется процедура прохождения МРТ

Из приказа Минздрава следует, что в России с 1 сентября 2026 года можно будет пройти МРТ без направления врача, а именно «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача».

Изменения в целом затрагивают правила проведения таких рентгенологических исследований, как флюорография, маммография, КТ, МРТ, остеоденситометрия и вмешательства под контролем рентгеноскопии.

Для остальных рентгенологических исследований сохраняется общий порядок: они проводятся по направлению, записи в листе назначений или рекомендациям из выписки пациента.

Возможно ли пройти МРТ без направления врача бесплатно по ОМС

Сегодня для прохождения МРТ по ОМС необходимо получить специальное направление на диагностику от лечащего врача и встать в очередь на квоту. Когда подойдет время, пациента направят на обследование в один из медцентров, который может выполнить процедуру.

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Пройти МРТ бесплатно по ОМС реально, если пакет услуг обязательного медицинского страхования включает магнитно-резонансную томографию для заболевания, диагностированного пациенту. Поэтому сейчас пациенту, который хочет пройти исследование, в первую очередь нужно узнать у лечащего врача, какие случаи допускают такую возможность.

Обычно на бесплатной основе томографию делают при онкологических заболеваниях и операциях на головном мозге. Это направление должно быть заверено печатью клиники и личным штампом лечащего врача.

Если необходимо сделать несколько МРТ разных направлений, то для каждой зоны обследования необходимо иметь отдельное направление, при этом на документе должно быть указано название медицинского центра и конкретный вид МРТ.

МРТ сейчас делают по квотам и распределяют только по записи. Срок ожидания, установленный законом, составляет 30 дней, но на практике может занять от нескольких недель до пары месяцев. В приоритете всегда идут больные с онкологическими заболеваниями, в таких случаях МРТ проводят в течение двух недель.

С учетом формулировки «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без направления лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки))» в новом приказе Минздрава пока остается неясным, как именно будет проходить процедура на практике. Направление от медицинской организации или профильного специалиста на прохождение МРТ, вероятно, понадобится так или иначе.

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