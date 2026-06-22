Магнитные бури сегодня, 22 июня: что будет завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 22 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 22 июня, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Прогностическая модель предполагает, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в ожидаемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,5. В ИКИ РАН отметили, что накануне звезда произвела две сильные вспышки.

«Зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2,6 и M6,8. Оба события являются самыми сильными с 3 июня. В обоих случаях вспышки наблюдались на восточном крае Солнца в одной и той же растущей группе пятен № 4473, которая выходит с обратной стороны Солнца к Земле. <...> Как минимум одна из двух вспышек (первая) сопровождалась выбросом плазмы в космос, однако мимо Земли и с довольно скромными характеристиками — скоростью и массой», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 22 июня, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 23 июня, по оценке прогностической модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 10%, магнитных бурь — 3%.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на человека

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что метеочувствительные люди могут ощутить недомогание за сутки до магнитной бури. Всех жителей Земли, по словам медика, можно разделить на три группы по реакции на изменения погоды.

«Первая будет нечувствительна к колебаниям, вторая переживает их без заметных недомоганий, а третья будет обладать повышенной чувствительностью, которую и называют метеозависимостью. Второй и третьей группам особенно важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий. Стоит учитывать, что колебания свойственны не только магнитному полю, но и влажности, атмосферному давлению. Человек как живой организм в определенных ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности. Это связано с тем, что в нашем организме большое количество жидкой среды, которая естественным образом по законам физики будет реагировать на определенные изменения», — сообщил Чудаков.

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку они повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — уточнила врач.

В дни геомагнитных возмущений также наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма и чаще наблюдается повышение артериального давления, добавила она.

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