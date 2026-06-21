Магнитные бури сегодня, 21 июня: что будет завтра, скачки давления, тревога

Магнитные бури сегодня, 21 июня: что будет завтра, скачки давления, тревога

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 21 июня, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Прогностическая модель предполагает, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в ожидаемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 63%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло пять новых вспышек, четыре из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средняя). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 5,7. Портал my-calend пишет, что сегодня, 21 июня, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В понедельник, 22 июня, по оценке прогностической модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 10%, магнитных бурь — 3%.

Как магнитные бури влияют на человека

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — пишет my-calend.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.

Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.

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