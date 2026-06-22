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22 июня 2026 в 07:27

Россиянам упростят доступ к МРТ

МРТ с 1 сентября в России будут делать без направления лечащего врача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МРТ можно будет проходить без направления врача с 1 сентября 2026 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на документ Министерства здравоохранения РФ. Эта мера упростит доступ граждан к диагностическим процедурам.

Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки), — сказано в документе.

Процедура МРТ обычно используется для обнаружения недугов центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. При этом исследование не использует рентгеновское излучение.

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил, что проблемы с координацией, ухудшение зрения и изменения внутричерепного давления могут быть ранними признаками опухоли мозга. Он отметил, что заболевание приводит к развитию дисфункций различных систем организма.

Также онколог Виолетта Пурцхванидзе предупредила, что загар может спровоцировать развитие меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака. Она отметила, что риски связаны с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу.

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