Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 июня: где сбои в России

Сегодня, 22 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 22 июня

Новые жалобы о сбоях мобильного интернета в регионах России регулярно обновляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

По статистике, мобильный интернет не работает сегодня, 22 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более двухсот на момент публикации.

Жалобы распространились на следующие регионы (субъекты располагаются приблизительно в порядке убывания по числу обращений): Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Новосибирская, Ростовская, Ярославская, Вологодская, Челябинская, Иркутская, Курская, Нижегородская, Свердловская, Новгородская, Саратовская, Архангельская, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Омская области, Татарстан, Башкирия, Северная Осетия, Хакасия, Чувашия, Волгоградская область, Крым, Хабаровский, Краснодарский, Приморский края, Кузбасс, Якутия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 22 июня

Интернет отключают в целях обеспечения безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Мероприятия реализуются в условиях, когда Украина использует «все более изощренные методы для атак», добавил он.

Проблемы с интернетом в крупных городах, в том числе в Москве, связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

По словам вице-губернатора по вопросам безопасности Томской области Игоря Толстоносова, решение об отмене ограничений принимается исходя из обстановки по стране в целом, а не в отдельном регионе.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил политик.

Что делать при отключении мобильного интернета

Когда мобильный интернет вынужденно отключают, все еще остаются доступными звонки и СМС-сообщения. Кроме того, функционирует ряд приложений, сайтов и сервисов, включенных в белые списки.

В этот перечень включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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