Биолог раскрыл последствия массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел может повлиять на экологию, заявил старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский. В разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что точное число погибших насекомых определить невозможно.

Если мы поделим [примерные данные из СМИ], то это около тысячи пчелосемей будет. Это, конечно, очень много, и люди потеряли средства заработка, и экология сильно обеднилась из-за действий фермеров, потому что пчелы практически остались единственными опылителями, — пояснил биолог.

Он обратил внимание, что основной причиной гибели пчел мог стать химический токсикоз после обработки полей фермерами. По словам Богуславского, те могли просто не предупредить пчеловодов.

Ранее прокуратура Челябинской области начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. Россельхознадзор также проводит проверку по обращению гражданина о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.