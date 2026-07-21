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21 июля 2026 в 17:01

Названа причина массовой гибели пчел в России

Депутат Прусакова: массовая гибель пчел в России связана с химикатами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несоблюдение технических нормативов применения химикатов в России могло привести к массовой гибели пчел, считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий подчеркнула, что зачастую проблема возникает из-за несоблюдения норм извещения о предстоящих обработках.

Причина — несоблюдение технических нормативов применения химикатов. На сегодняшний день существуют установленные требования и действующие правила, однако они не выполняются. В частности, не соблюдаются нормы извещения о предстоящих обработках — ни по срокам, ни по территориям, ни по применяемым препаратам, — пояснила депутат.

Прусакова уточнила, что появляется конфликт интересов между аграриями и пчеловодами. При этом она указала, что нельзя пренебрегать элементарными нормами, которые помогают сохранить популяцию пчел.

Без решения этой проблемы говорить об экологической безопасности в стране невозможно. Безусловно, каждый конкретный случай требует индивидуального рассмотрения, однако данный фактор играет серьезную роль, — заключила парламентарий.

Ранее прокуратура Челябинской области начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. Россельхознадзор также проводит проверку по обращению гражданина о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.

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аграрии
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