Названа причина массовой гибели пчел в России Депутат Прусакова: массовая гибель пчел в России связана с химикатами

Несоблюдение технических нормативов применения химикатов в России могло привести к массовой гибели пчел, считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий подчеркнула, что зачастую проблема возникает из-за несоблюдения норм извещения о предстоящих обработках.

Причина — несоблюдение технических нормативов применения химикатов. На сегодняшний день существуют установленные требования и действующие правила, однако они не выполняются. В частности, не соблюдаются нормы извещения о предстоящих обработках — ни по срокам, ни по территориям, ни по применяемым препаратам, — пояснила депутат.

Прусакова уточнила, что появляется конфликт интересов между аграриями и пчеловодами. При этом она указала, что нельзя пренебрегать элементарными нормами, которые помогают сохранить популяцию пчел.

Без решения этой проблемы говорить об экологической безопасности в стране невозможно. Безусловно, каждый конкретный случай требует индивидуального рассмотрения, однако данный фактор играет серьезную роль, — заключила парламентарий.

Ранее прокуратура Челябинской области начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. Россельхознадзор также проводит проверку по обращению гражданина о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.