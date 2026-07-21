Диетолог рассказала, когда молодой картофель может навредить

Молодой картофель может навредить людям, страдающим декомпенсированным сахарным диабетом и выраженной инсулинорезистентностью, рассказала диетолог Александра Шепелева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что также его стоит исключить из рациона при низкоуглеводной лечебной диете.

Молодой картофель не рекомендуется людям с декомпенсированным сахарным диабетом, выраженной инсулинорезистентностью и тем, кто соблюдает низкоуглеводную лечебную диету. Несмотря на более низкое содержание крахмала, он все равно способен достаточно быстро повышать уровень глюкозы в крови, — пояснила Шепелева.

Кроме того, с данным продуктом следует быть осторожнее при обострении проблем с ЖКТ и при хронических болезнях почек. Врач уточнила, что это связано с высоким содержанием калия, который при отсутствии заболеваний полезен.

Ранее сообщалось, что ультрапереработанные продукты могут быть причиной в 25% случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Фастфуд и сладкие газированные напитки могут быть ответственны за четверть летальных исходов, связанных с сердечными заболеваниями.