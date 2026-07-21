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21 июля 2026 в 10:12

Взяла кабачки и сметану: приготовила летний суп — вместо надоевшей лапши и без долгой варки бульона

Фото: D-NEWS.ru
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Летом этот крем-суп готовлю чаще любого другого. Молодые кабачки сами дают нежный вкус, поэтому долго варить мясной бульон совсем не нужно. Достаточно правильно потушить овощи, а в конце добавить сметану — получается густой, бархатистый суп, который нравится даже тем, кто обычно не любит кабачки.

Есть один важный нюанс: сметану нельзя сразу отправлять в кипящий суп, иначе она может свернуться. Достаточно смешать ее с небольшим количеством горячего супа, а затем вернуть обратно в кастрюлю. Благодаря этому крем-суп остается идеально гладким.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 1,7 кг, картофель — 500–600 г, репчатый лук — 1 крупная головка, чеснок — 3–4 зубчика, сливочное масло — 30 г, растительное масло — 1 ст. л., горячая вода — чтобы слегка покрыла овощи, сметана 20% — 150 г, твердый сыр — 30–40 г, сливочное масло — 20 г, соль, черный перец и щепотка мускатного ореха — по вкусу. Для гренок: белый хлеб, сливочное и растительное масло, сушеный чеснок, паприка, прованские травы и 2 зубчика свежего чеснока.

В кастрюле разогрейте оба вида масла, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок. Выложите нарезанные кабачки и тушите 7–8 минут. Добавьте картофель, влейте горячую воду так, чтобы она лишь немного покрывала овощи, и варите около 20 минут. Измельчите все погружным блендером до кремовой консистенции. Сметану смешайте с одним-двумя половниками горячего супа, затем перелейте обратно в кастрюлю, добавьте тертый сыр, сливочное масло, соль, перец и мускатный орех. Прогрейте 2–3 минуты, не доводя до кипения. Подавайте с чесночными гренками.

Проверено редакцией
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