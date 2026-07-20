Вместо ужина из трех блюд — печень с картофелем в горшочках по-гродненски: залил, забыл, достал готовое

Чтобы печень не стала резиновой, сначала обжариваю ее до румяной корочки на сильном огне, а потом тушу в сметане с луком и морковью. Вкус получается сливочным, с легкой сладостью и аппетитным ароматом.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана (20%) — 200 г, мука пшеничная — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, чеснок — 1 зубчик, зелень (укроп/петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю лук полукольцами, морковь натираю на крупной терке и обжариваю их на растительном масле до мягкости. Тем временем куриную печень промываю, удаляю пленки, режу на кусочки и обваливаю в муке. Отправляю печень к овощам, обжариваю на сильном огне 5–7 минут до золотистой корочки. Вливаю сметану, добавляю соль, перец и измельченный чеснок. Тушу под крышкой на слабом огне 15 минут, пока соус не загустеет. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Мой личный опыт

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Поразительно, как просто превратить обычную куриную печень в шикарное угощение. Особенно удалась корочка: золотистая, аппетитная, а внутри — сочная, без намека на сухость. Если останется на завтра (что маловероятно), разогревайте на медленном огне, добавив ложку сметаны, чтобы соус снова стал однородным.