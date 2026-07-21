Учитель объяснил, что изменит особый статус преподавателей Учитель Снегуров: особый статус преподавателей удержит их от увольнений

Особый статус педагогов поможет удержать специалистов от увольнения, заявил «Ридусу» заслуженный учитель России Александр Снегуров. Он отметил, что преподаватели получат возможность бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, созданными за счет госбюджета, бесплатно посещать музеи не реже раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам.

Сейчас, когда многие учителя уволились из-за кризиса или выдавлены из образования, это может удержать опытных педагогов от радикальных шагов. Молодые учителя вдохновятся, что в перспективе смогут пользоваться такими льготами. Надеюсь, указ будет реализован во всей полноте, — заявил Снегуров.

Учитель подчеркнул, что правительству поручено за полгода установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, и порядок его выдачи. По его словам, меры также можно дополнить возможностью получения льготной ипотеки и предоставлением бюджетных мест в вузах для детей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественно-социальную значимость профессии учителя. Согласно новому документу, педагогам гарантируется обеспечение необходимых условий для их профессионального развития.