Путин закрепил особый статус профессии учителя

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественно-социальную значимость профессии учителя. Согласно новому документу, педагогам гарантируется обеспечение необходимых условий для их профессионального развития.

Установить, что в Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества в интересах нынешнего и будущих поколений, — говорится в документе.

Также стало известно, что по новому указу учителя освобождаются от платы за пользование государственными электронными ресурсами. Инициатива направлена на создание условий для профессионального развития педагогов.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что новые школьные регламенты, которые предлагает Министерство просвещения, не станут панацеей от плохого поведения учеников. Он подчеркнул, что проблема заключается в новой социально-психологической реальности.