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20 июля 2026 в 09:26

Кабачки не жарю: готовлю с сырной шапочкой и добавляю вареное яйцо — съедаются быстрее мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Как только начинается сезон молодых кабачков, этот рецепт появляется на столе одним из первых. Простые ингредиенты превращаются в сочное и очень аппетитное блюдо с золотистой сырной корочкой. Благодаря вареному яйцу начинка получается более нежной, сытной и отлично держит форму.

Кабачки хороши сразу из духовки, но и после остывания остаются такими же вкусными.

Для приготовления вам понадобится: молодой кабачок — 2 шт., морковь — 1 шт., твердый сыр — 120 г, вареное яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп — небольшой пучок, сметана — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Натрите на крупной терке морковь и вареное яйцо. Сыр измельчите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте. Соедините все ингредиенты, добавьте сметану, майонез, соль и перец, затем тщательно перемешайте до однородности.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 5 мм и разложите на противне, застеленном пергаментом. Слегка посолите каждый кружочек, сверху выложите подготовленную сырно-овощную шапочку. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, затем включите режим конвекции еще на 5 минут, чтобы сверху появилась красивая румяная корочка.

Личный опыт

Больше всего нравится готовить такие кабачки именно из молодых плодов с тонкой кожицей — они получаются особенно сочными и нежными. Вареное яйцо делает начинку более воздушной и насыщенной, а сыр сверху образует аппетитную корочку.

Проверено редакцией
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