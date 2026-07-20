Пачка печенья, сметана и сгущенка — духовку не включаю: прохладный торт без выпечки получается ровным и нежным

Когда за окном жара или просто не хочется возиться с духовкой, этот торт становится настоящей палочкой-выручалочкой. За ночь обычное песочное печенье превращается в мягкие, словно бисквитные коржи, а воздушный сметанный крем со сгущенкой надежно склеивает каждый слой.

В разрезе десерт выглядит аккуратно и красиво, не расползается на тарелке и легко режется ровными кусочками. Никто даже не догадывается, что на его приготовление уходит всего несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: песочное или сдобное печенье — 400 г, сметана 20% — 400 г, сгущенное молоко — 200 г, сахар — 2 ст. л., ванилин — щепотка, какао-порошок — для посыпки, орехи или свежие ягоды — по желанию.

Сметану взбейте с сахаром до полного растворения кристалликов и легкого загустения, затем добавьте сгущенное молоко и ванилин, аккуратно перемешайте до однородности. На блюдо выложите слой печенья, покройте его кремом и продолжайте чередовать слои, пока не закончатся продукты.

Верх полностью закройте кремом, посыпьте какао, украсьте орехами или ягодами, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на всю ночь. За это время печенье полностью пропитается, а торт станет плотным и будет прекрасно держать форму.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила этот торт — к утру от него обычно остается только один небольшой кусочек. Дети любят вариант с бананами между слоями, а взрослые чаще просят с клубникой или малиной. Иногда я добавляю в крем ложку какао — получается легкий шоколадный вкус. Кстати, вместо тертого шоколада сверху можно посыпать какао или измельченными орехами.