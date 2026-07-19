В сезон кабачков вместо хлеба: кабачковые лепешки в духовке — добавляю любую начинку и получаю вкусный перекус

Летом кабачков становится так много, что хочется готовить из них что-то новое каждый день. Эти лепешки давно заменили привычный хлеб: они получаются мягкими, ароматными, отлично держат форму и подходят практически к любой начинке.

Особенно нравится, что жарить ничего не нужно. Все готовится в духовке, а сами лепешки остаются нежными внутри, с аппетитной золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 400 г (после отжима — около 300 г), яйца С1 — 2 шт., сыр твердый — 50 г, мука — 60 г, разрыхлитель — 4 г, укроп — 5 г, соль — по вкусу. Для начинки: творожный сыр — по вкусу, листья айсберга, помидор, запеченное или отварное филе индейки либо любая другая любимая начинка.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите выделившийся сок. Добавьте яйца, натертый сыр, муку, смешанную с разрыхлителем, мелко нарезанный укроп и перемешайте до однородности. Противень застелите качественным пергаментом или силиконовым ковриком, разделите массу на четыре части и сформируйте круглые лепешки.

Выпекайте при 165 градусах в режиме «верх - низ» около 30 минут до красивой золотистой корочки. Готовые лепешки сразу снимите с противня, чтобы они не отсырели снизу. После небольшого остывания разрежьте их пополам или сложите пополам, добавив творожный сыр, листья салата, ломтики помидора, индейку или любую другую начинку по вкусу.

Личный опыт: эти лепешки вкусны не только сразу после выпечки. На следующий день достаточно слегка разогреть их на сухой сковороде или в духовке — они снова становятся мягкими и отлично подходят для полезных домашних сэндвичей вместо обычного хлеба.