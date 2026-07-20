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20 июля 2026 в 07:42

Экономист объяснила, когда нужно идти в суд за реструктуризацией долга

Экономист Борисова: реструктуририровать долг через суд можно при наличии ипотеки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Физлицу стоит рассмотреть возможность применения судебной реструктуризации при наличии ипотеки и крупной суммы задолженности, рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. По ее словам, в начале процедуры следует попросить банк об отсрочке платежа или увеличении срока кредитования.

При наличии ипотеки и крупной суммы задолженности следует рассмотреть возможность судебной реструктуризации. В этом случае срок выплат можно увеличить до трех — пяти лет. Это позволит сократить размер ежемесячного платежа, а также заморозить штрафы и пени на время действия плана», — пояснила эксперт.

По словам Борисовой, альтернативой реструктуризации может стать рефинансирование задолженности. Данный процесс предполагает поиск банка, который предложит заемщику более длительные сроки кредитования и щадящий размер выплат.

Еще одной мерой может стать внесудебное банкротство, оформляемое через МФЦ. Оно доступно при сумме долга от 25 тыс. до 1 млн рублей, но при отсутствии официального дохода и имущества. Длительность процедуры составляет шесть месяцев. Выбор одного из способов позволит должнику выйти из затруднительной ситуации и рассчитаться по обязательствам», — резюмировала Борисова.

Ранее юрист Марина Павлова предупредила, что банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия. В частности, после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками.

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