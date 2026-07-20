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20 июля 2026 в 07:30

Работодателям развеяли миф о трудоустройстве людей с инвалидностью

Общественник Ананьев: трудоустройство людей с инвалидностью не требует затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Трудоустройство людей с инвалидностью требует от бизнеса не серьезных финансовых вложений и полной перестройки процессов, а лишь грамотной адаптации рабочих мест и подготовки коллектива, заявил NEWS.ru президент РООИ «Радость», эксперт по сопровождаемому трудоустройству Игорь Ананьев. По его словам, многие компании ошибочно полагают, что такому кандидату нужно сложное сопровождение.

Многие компании думают, что сотрудник с инвалидностью потребует каких-то исключительных условий, серьезных затрат и сложного сопровождения. На практике это не так. В большинстве случаев надо не перестраивать весь бизнес, а грамотно адаптировать рабочий процесс и подготовить коллектив. Если человек имеет ментальные особенности, чаще всего ему нужна не специальная должность, а понятные инструкции, спокойная адаптация и поддержка на первых этапах. Например, работникам с аутизмом важно учитывать особенности восприятия информации, а сотруднику с интеллектуальными особенностями — выстроить понятную систему коммуникации, — пояснил Ананьев.

Ранее эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов заявил, что курс реабилитации открывает людям с инвалидностью двери в бесплатные спортивные секции. По его словам, достаточно внести нужную запись в индивидуальную программу восстановления и государство уже не сможет отказать в подборе подходящих тренировок.

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