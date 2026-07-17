И на мангал, и в духовку: курицу мариную так — нежное мясо и крышесносный аромат

И на мангал, и в духовку: курицу мариную так — нежное мясо и крышесносный аромат

Когда не хочется долго придумывать маринад, всегда выбираю этот вариант. Самые простые продукты превращают обычную курицу в невероятно сочное мясо, которое одинаково хорошо получается и на мангале, и в духовке.

Кефир делает волокна мягкими, чеснок добавляет насыщенный аромат, а свежий укроп придает легкую летнюю свежесть.

Самое приятное, что ничего сложного делать не нужно. Достаточно смешать ингредиенты, оставить курицу промариноваться, а дальше остается только запечь или отправить на решетку. Аромат во время приготовления собирает на кухне всю семью.

Для приготовления вам понадобится: курица (окорочка, бедра или голени) — 1 кг, кефир — 300 мл, чеснок — 3 зубчика, свежий укроп — 1 небольшой пучок, соль — 1 ч. л., черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте. Смешайте кефир с чесноком, зеленью, солью и перцем. Курицу хорошо обмажьте маринадом, накройте и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше — на ночь. Затем приготовьте курицу на мангале до золотистой корочки или запекайте в духовке при 190–200 °C около 45–55 минут (в зависимости от размера кусочков), периодически поливая выделившимся соком.

Личный опыт

Укроп можно перемолоть в пасту, чтобы не горел. Если позволяет время, всегда оставляю курицу в маринаде на ночь. За это время кефир отлично размягчает мясо, но не меняет его структуру. Перед запеканием обязательно достаю курицу из холодильника за 20–30 минут — тогда она готовится равномернее и остается особенно сочной.